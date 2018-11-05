Врачи рассказали, почему нельзя пить молоко при простуде

Употребление молока может ухудшить симптомы болезни при простуде. К такому выводу пришла группа британских медиков. Исследование опубликовано в журнале Laryngoscope, пишет РИА Новости.

Специалистов интересовала связь между интенсивностью выделения слизи и развитием простуды. Содержащиеся в слизи антибактериальные ферменты убивают микробы и предохраняют человека от простуды. Если же он все-таки заболел, организм начинает вырабатывать слишком много слизи, из-за чего у заболевшего начинается кашель, аллергия, появляется хрипота в голосе.

Существует мнение, что простуду можно лечить горячим молоком и медом. Однако научного подтверждения или опровержения подобных наблюдений не было. Поэтому медики решили провести свой эксперимент.

Для опыта ученые пригласили 26 мужчин и 82 женщины — пациентов больницы, которые жаловались на повышенную секрецию слизи. Их посадили на безмолочную диету на шесть дней.

С третьего дня эксперимента медики стали давать половине пациентов по 350 миллилитров молока ежедневно, другой половине — такую же порцию соевого молока. Участники не знали, что именно пьют.

Все пациенты заполняли анкету, в которой оценивали степень выделения слизи по шкале от 1 до 100 баллов, а также фиксировали симптомы заболевания. После двух дней диеты у всех людей выделений стало меньше, но после введения молока в рацион участников их цифры вернулись на прежний уровень. Поэтому медики пришли к выводу, что от молока во время простуды стоит отказаться.