Вспышки «детской чумы» фиксируют в России

Массовые вспышки «детской чумы» (кори) фиксируют в России, заявил глава минздрава Республики Карелии Михаил Охлопков. Об этом пишет ЦСН.

«То, что корь может прийти, мы предупреждали еще весной прошлого года», — отметил Охлопков.

По его словам, в России и всем мире фиксируют массовые вспышки кори.

Глава минздрава Карелии отмечает, что причина этого — снижение темпов вакцинации во время пандемии. Он уточнил, что прививку от кори пропустили порядка 40 млн человек.

Локальные очаги «детской чумы» регистрировали еще в 2020 году в Оренбурге, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Якутии. В Рязанской области заболеваемость тогда подскочила в 34 раза.

Ранее студентов одного из сибирских университетов перевели на удаленку из-за кори.