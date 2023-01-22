22 января
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Здоровье

Первый случай заболевания корью на Алтае зарегистрировали у иностранца

В Республике Алтай зарегистрирован случай заболевания корью у иностранного гражданина. Данные о вакцинации против этой инфекции у него нет, сообщают в управлении Роспотребнадзора региона.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

Случай удалось выявить 20 января.

Специалистами устанавливается круг контактных лиц. Проводится медицинское наблюдение, а также организована иммунизация непривитых контактных.

Единственным средством для защиты от заболевания корью является прививка, которая в 95% случаев формирует стойкий длительный иммунитет.

Так, в соседнем с Алтаем регионе зафиксировали почти 50 случаев кори.

Ранее стало известно, откуда корь завезли в Алтайский край в 2023 году.

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