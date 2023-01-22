Первый случай заболевания корью на Алтае зарегистрировали у иностранца

Случай удалось выявить 20 января.
Специалистами устанавливается круг контактных лиц. Проводится медицинское наблюдение, а также организована иммунизация непривитых контактных.
Единственным средством для защиты от заболевания корью является прививка, которая в 95% случаев формирует стойкий длительный иммунитет.
Так, в соседнем с Алтаем регионе зафиксировали почти 50 случаев кори.
Ранее стало известно, откуда корь завезли в Алтайский край в 2023 году.
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