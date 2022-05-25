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Здоровье

Запретить аборты женщинам предложил актер Певцов

Дмитрий Певцов предложил запретить аборты. На YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» актер и депутат высказался, что женщины не имеют на это прав.

Малыш. Новорожденный.
Малыш. Новорожденный.
https://unsplash.com/

Певцов назвал аборт преступлением и сказал, что «рожать нужно всегда обязательно».

«Женщина не имеет права принимать такое решение, потому что дети даются от Господа. Если она сделает аборт, то может навсегда лишиться возможности рожать детей. Это преступление, которое в любом случае будет наказано», — считает знаменитость.

Он напомнил, что за процедуру можно платить по полису ОМС. Но заявил: ее давно следует запретить.

«Мы, налогоплательщики, платим за то, чтобы женщины делали себе аборты. Это просто детоубийство», — подчеркнул Певцов.

Аборт возможен, только если беременность угрожает жизни женщины, добавил депутат.

По его словам, он неуместен, даже когда женщина стала жертвой насилия и узнала о беременности: это испытание, которое необходимо пройти.

«Господь не по силам испытания не дает. Мы все в руках Господа, и то, что с нами происходит, даже, казалось бы, самое страшное, происходит на благо нашей души. Всегда. А вот как мы пройдем это испытание — другое дело», — подытожил Певцов.

Ранее депутат Госдумы Лантратова предложила обсуждать аборты на школьных уроках.

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