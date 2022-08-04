Жители Алтайского края смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

В краевой столице комплекс будет работать в следующие дни:
- 4, 12, 15, 17, 25, 26, 29 и 30 августа с 09:00 до 16:00 — на улице 5-й Западной, 62 (парковка Центра СПИД);
- 9 и 23 августа с 11:00 до 15:00 — на площади Сахарова;
- 16 августа с 11:00 до 15:00 — у ТРЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).
В Бийске — 11 августа с 10:00 до 15:00.
Тестирование проходит анонимно, никакие документы не нужны.
Более подробную информацию можно получить по телефону (3852) 33−45−99.
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