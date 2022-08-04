4 августа
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Здоровье

Жители Алтайского края смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

В августе жители Барнаула и Бийска смогут сдать бесплатный тест на ВИЧ в мобильном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Мария Стрыгина

В краевой столице комплекс будет работать в следующие дни:

  • 4, 12, 15, 17, 25, 26, 29 и 30 августа с 09:00 до 16:00 — на улице 5-й Западной, 62 (парковка Центра СПИД);
  • 9 и 23 августа с 11:00 до 15:00 — на площади Сахарова;
  • 16 августа с 11:00 до 15:00 — у ТРЦ «Огни» (улица Антона Петрова, 219б).

В Бийске — 11 августа с 10:00 до 15:00.

Тестирование проходит анонимно, никакие документы не нужны.

Более подробную информацию можно получить по телефону (3852) 33−45−99.

Ранее мы рассказывали, какие необычные симптомы могут стать признаками ВИЧ.

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