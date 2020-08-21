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Жизнь

Адвокат Ефремова заявил, что на подушке безопасности нашли не только актерские капельки пота

Адвокат Эльман Пашаев на заседании суда 20 августа заявил, что на подушке безопасности машины Михаила Ефремова обнаружили не только пот актера, но и второго неустановленного лица, сообщает РИА «Новости».

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

Напомним, вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто, водитель которого умер в больнице. Изначально актер признался в содеянном, но после начал все отрицать и сослался на провалы в памяти.

Более того, 20 августа почти слепой свидетель защиты, который пил в день ДТП, заявил, что актера не было за рулем — в машине находились два человека. Собственно, эту теорию Пашаев и развивал.

«На подушке джипа Grand Cherokee обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова, а также второго неустановленного лица, дактилоскопия показала», — сказал адвокат на заседании в Пресненском суде.

В связи с этим Пашаев попросил вернуть уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков, но судья отказала.

Ранее стало известно, что Ефремову могут смягчить наказание из-за ухудшения здоровья. Сейчас заслуженный артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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