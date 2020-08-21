Адвокат Ефремова заявил, что на подушке безопасности нашли не только актерские капельки пота

Напомним, вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто, водитель которого умер в больнице. Изначально актер признался в содеянном, но после начал все отрицать и сослался на провалы в памяти.
Более того, 20 августа почти слепой свидетель защиты, который пил в день ДТП, заявил, что актера не было за рулем — в машине находились два человека. Собственно, эту теорию Пашаев и развивал.
«На подушке джипа Grand Cherokee обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова, а также второго неустановленного лица, дактилоскопия показала», — сказал адвокат на заседании в Пресненском суде.
В связи с этим Пашаев попросил вернуть уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков, но судья отказала.
Ранее стало известно, что Ефремову могут смягчить наказание из-за ухудшения здоровья. Сейчас заслуженный артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.