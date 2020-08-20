«Ефремов не был за рулем»: заявил слепой на один глаз свидетель, который пил в день ДТП

Свидетель защиты по делу Михаила Ефремова во время заседания суда 20 августа заявил, что актер сидел на пассажирском сидении, сообщает LIFE SHOT .

Напомним, вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто, водитель которого умер в больнице. Изначально актер признался в содеянном, но после начал все отрицать и сослался на провалы в памяти.

Теперь, как оказалось, актера и вовсе не было за рулем — об этом заявил свидетель защиты, по словам которого, в машине находились два человека.

«Я видел лицо того человека за рулем, ему лет 38−37, может 35. Темные волосы, которая стрижка, русский. На нем была темно-серая футболка и жилетка, болоньевая <…> может даже черная футболка, а на ней сверху жилетка», — описал свидетель приметы человека, который якобы сидел за рулем во время ДТП.

Михаил Ефремов за решеткой. Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Примечательно, что свидетель защиты слеп на один глаз, а на втором у него — минус три. Об этом он заявил, отвечая на вопрос обвинения.

Более того, уточняет канал, в день ДТП свидетель выпил вместе с другом полтора литра «Балтики 9».

«Но заявляет, что несмотря на все это запомнил, что у сидевшего на водительском сидении человека были карие глаза», — сообщил канал со ссылкой на слова свидетеля.

Стоит отметить, что под описание свидетеля подходит актер Иван Стебунов. Он и правда был на месте ДТП в темной футболке и жилетке, однако же он сразу заявил, что его не было в машине Ефремова, а на место происшествия приехал с женой после аварии.

Ранее стало известно, что Ефремову могут смягчить наказание из-за ухудшения здоровья. 11 августа его из зала суда экстренно госпитализировали в больницу.

На следующий день после инцидента — 12 августа — врачи не увидели угрозы для жизни артиста. Адвокат потерпевшей стороны заявил, что у Ефремова не было инсульта.

В ответ на такие «домыслы» адвокат актера Эльман Пашаев назвал «моральными уродами» тех, кто считает инсульт великолепной актерской игрой. Правда позже, судя по опубликованному LIFE SHOT видео, «от инсульта он отказался».

Сейчас заслуженный артист РФ Михаил Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.