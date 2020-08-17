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Жизнь

Адвокат попытался вытащить из камеры участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле

Сторона защиты бывшего боксера, участника смертельной драки у Старого базара в Барнауле, попыталась оспорить заключение мужчины под стражу, пишет «Алтайская правда».

Следственный изолятор, СИЗО.
Следственный изолятор, СИЗО.
УФСИН России по Алтайскому краю

Вопрос рассматривала апелляционная инстанция Алтайского краевого суда. Доводы адвоката отклонили и прежнее решение оставили без изменений.

Напомним, ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле произошла драка, в ходе которой погиб Павел Рохлов. Он хотел разнять участников, но получил удар сзади по голове.

СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Руководитель регионального следкома Андрей Хвостов взял на личный контроль расследование преступления.

Ранее сторона защиты участника еще одного резонансного дела, директора базы отдыха «Глобус», где погибла семья Иосифа Кременских, попыталась оспорить решение суда об аресте.

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