5 июня
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Жизнь

Агроном разъяснил, какую черешню лучше не покупать, чтобы не отравиться

Агроном Михаил Воробьев рассказал радио Sputnik, на что необходимо обращать внимание при покупке российской черешни.

Ягоды. Черешня.
Ягоды. Черешня.
СС0

Воробьев отметил, что российская черешня безопасна для здоровья, но есть исключение. Сейчас в магазины начала поступать черешня ранних сортов из Краснодарского края.

Агроном указал, что для защиты урожая от вредителей фермеры могут обрабатывать плодовые деревья ядохимикатами.

При выборе черешни необходимо проверять, нет ли «белесого налета» в ложбинках около плодоножек.

«В том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка. Если ягоду относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет. С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения», — пояснил Воробьев.

Также не стоит покупать черешню с белесыми пятнами, поскольку она может оказаться вредной для здоровья.

О плохом качестве могут сигнализировать и неприятные ощущения во рту, возникающие во время еды.

«Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение — это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться», — предупредил агроном.

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