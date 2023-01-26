Актеру Садальскому перед выпиской из больницы наложили силиконовый имплант

Напомним, в ночь на 24 января актера госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением.

На днях врачи купировали носовое кровотечение 71-летнего артиста, провели операцию и назначили лечение.

Первые сутки Садальский провел в реанимации. Из-за низкого давления его подключили к аппарату ИВЛ.

После перевода в обычную палату с усиленным контролем, актеру зашили сосуд в носу и для его укрепления наложили на шов силиконовый имплант, который должны позже снять. Уже утром Садальский, несмотря на ослабленный организм, вернулся домой.

По словам его близкого знакомого, артист рвется в бой и специально выписался пораньше, чтобы вскоре сыграть свой спектакль.

Ранее стало известно, когда Никита Михалков выйдет на сцену.