Актеру Садальскому перед выпиской из больницы наложили силиконовый имплант

Напомним, в ночь на 24 января актера госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением.
На днях врачи купировали носовое кровотечение 71-летнего артиста, провели операцию и назначили лечение.
Первые сутки Садальский провел в реанимации. Из-за низкого давления его подключили к аппарату ИВЛ.
После перевода в обычную палату с усиленным контролем, актеру зашили сосуд в носу и для его укрепления наложили на шов силиконовый имплант, который должны позже снять. Уже утром Садальский, несмотря на ослабленный организм, вернулся домой.
По словам его близкого знакомого, артист рвется в бой и специально выписался пораньше, чтобы вскоре сыграть свой спектакль.
Ранее стало известно, когда Никита Михалков выйдет на сцену.
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