27 января
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Жизнь

Актеру Садальскому перед выпиской из больницы наложили силиконовый имплант

Заслуженному артисту РСФСР Станиславу Садальскому врачи вставили имплант, сообщает «МК».

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash.com

Напомним, в ночь на 24 января актера госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением.

На днях врачи купировали носовое кровотечение 71-летнего артиста, провели операцию и назначили лечение.

Первые сутки Садальский провел в реанимации. Из-за низкого давления его подключили к аппарату ИВЛ.

После перевода в обычную палату с усиленным контролем, актеру зашили сосуд в носу и для его укрепления наложили на шов силиконовый имплант, который должны позже снять. Уже утром Садальский, несмотря на ослабленный организм, вернулся домой.

По словам его близкого знакомого, артист рвется в бой и специально выписался пораньше, чтобы вскоре сыграть свой спектакль.

Ранее стало известно, когда Никита Михалков выйдет на сцену.

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