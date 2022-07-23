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Жизнь

Актриса Ирина Муравьева приехала в Сростки на Шукшинский фестиваль

Народная артистка России Ирина Муравьева приехала в село Сростки Алтайского края, где 23 июля идет завершительный день Шукшинского фестиваля.

Актриса Ирина Муравьева в Сростках
Актриса Ирина Муравьева в Сростках
altapress.ru

Известную артистку сопровождают губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр культуры региона Елена Безрукова.

Муравьевой провели экскурсию по ярмарке «Чудики» — мастера показали ей свои творения и поделились своими историями.

Актриса Ирина Муравьева в Сростках
Актриса Ирина Муравьева в Сростках
altapress.ru

Актриса приехала в Алтайский край заранее — в частности, 22 июля в Бийске прошел ее творческий вечер.

Напомним, ранее в Барнауле прошел творческой вечер еще одной приглашенной звезды Шукшинского фестиваля — Олеси Судзиловской. Она рассказала о своем карьерном пути.

Прямую трансляцию с Шукшинского фестиваля в Сростках смотрите здесь.

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