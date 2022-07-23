Актриса Ирина Муравьева приехала в Сростки на Шукшинский фестиваль

Известную артистку сопровождают губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр культуры региона Елена Безрукова.
Муравьевой провели экскурсию по ярмарке «Чудики» — мастера показали ей свои творения и поделились своими историями.
Актриса приехала в Алтайский край заранее — в частности, 22 июля в Бийске прошел ее творческий вечер.
Напомним, ранее в Барнауле прошел творческой вечер еще одной приглашенной звезды Шукшинского фестиваля — Олеси Судзиловской. Она рассказала о своем карьерном пути.
Прямую трансляцию с Шукшинского фестиваля в Сростках смотрите здесь.