25 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Акции в память о погибших, «аккуратный» прогноз паводка. Что произошло в Алтайском крае 25 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 25 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ После трагедии в «Крокус Сити Холле» общество изменится — считает алтайский политолог Константин Лукин. Он поделился с altapress.ru мнением о том, как мы будем жить после теракта и до чего дойдут обсуждения смертной казни.

◆ Полиция усилила контроль на контрольно-пропускных пунктах в Барнауле. Правоохранители досматривают автомобили, въезжающие в город.

В барнаульском аэропорту также ввели максимальный уровень безопасности.

◆ В городах Алтайского края прошли акции в память погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

◆ ФСБ сообщила о задержании троих жителей Новосибирска, планирующих поджечь избирательный штаб в Барнауле перед выборами президента.

◆ В Алтайском крае раньше, чем по всей Сибири, начали вскрываться реки. Гидрометеорологи дали «аккуратный» прогноз подтоплений.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость