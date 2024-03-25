Акции в память о погибших, «аккуратный» прогноз паводка. Что произошло в Алтайском крае 25 марта

◆ После трагедии в «Крокус Сити Холле» общество изменится — считает алтайский политолог Константин Лукин. Он поделился с altapress.ru мнением о том, как мы будем жить после теракта и до чего дойдут обсуждения смертной казни.



◆ Полиция усилила контроль на контрольно-пропускных пунктах в Барнауле. Правоохранители досматривают автомобили, въезжающие в город.



В барнаульском аэропорту также ввели максимальный уровень безопасности.



◆ В городах Алтайского края прошли акции в память погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».



◆ ФСБ сообщила о задержании троих жителей Новосибирска, планирующих поджечь избирательный штаб в Барнауле перед выборами президента.



◆ В Алтайском крае раньше, чем по всей Сибири, начали вскрываться реки. Гидрометеорологи дали «аккуратный» прогноз подтоплений.

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