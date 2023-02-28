Акцию «Медицинский десант» для семей участников СВО проводит «Единая Россия» в Алтайском крае

Региональный совет сторонников партии 27 февраля организовал выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский. За работой врачей в рамках акции «Медицинский десант» наблюдали заместитель председателя регионального совета сторонников «Единой России» Иван Огнев и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Мордовин.

Выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».