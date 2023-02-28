28 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Акцию «Медицинский десант» для семей участников СВО проводит «Единая Россия» в Алтайском крае

Региональный совет сторонников партии 27 февраля организовал выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский. За работой врачей в рамках акции «Медицинский десант» наблюдали заместитель председателя регионального совета сторонников «Единой России» Иван Огнев и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Мордовин.

Выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский.
Выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

На прием к терапевтам, отоларингологам, окулистам, хирургам, гинекологам и другим специалистам в военном городке пришли порядка 40 пациентов. Это жены участников спецоперации вместе с детьми. Они смогли за короткое время бесплатно пройти осмотр, сдать анализы и получить назначения врачей. В поликлинике работал психолог и проводили консультации специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский.
Выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».
Выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский.
Выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».
Выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский.
Выезд специалистов краевых медицинских учреждений к семьям участников специальной военной операции в ЗАТО Сибирский.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

— Пока мужчины отстаивают интересы нашей страны, их близкие в тылу нуждаются в поддержке. Поэтому региональные советы сторонников «Единой России» накануне Дня защитника Отечества дали старт акции «Медицинский десант» в трех десятках регионов, среди них Алтайский край. Сегодня специалисты Диагностического центра, госпиталя для ветеранов войн и других крупных медицинских учреждений края работали в ЗАТО Сибирский, а 28 февраля они отправятся в Алейск, где их уже ждут семьи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, — рассказал Иван Огнев.

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость