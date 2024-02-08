Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали с инфарктом

К счастью, диагноз не подтвердился. Однако актеру поставили перелом пяти ребер.

SHOT сообщает, что накануне вечером 5 февраля актера Александра Панкратова-Черного госпитализировали с инфарктом. Это был предварительный диагноз.

Он пожаловался на сильную боль в груди и в квартиру его уже заводил водитель. Панкратову-Черному вызвали скорую, по первоначальному осмотру, врачи сделали вывод, что это инфаркт.

В больнице диагноз не подтвердился. Оказалось, что у актера перелом пяти ребер. Оказывается, что травма произошла у артиста еще на гастролях в Красноярске, где он подскользнулся и упал.

На фоне перелома ему и стало тяжело дышать, врачи зафиксировали неполную вентиляцию легкого.

В настоящее время актеру рекомендовали полный покой.

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