Масленица, след «Жилфонда» и руины стеклозавода. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Стало известно, в чем подозревают главу барнаульского «Горэлектротранса»
Директора МУП «Горэлектротранс» Николая Петряшина подозревают в махинациях во время капитального ремонта кабельных линий.
По версии следствия, Николай Петряшин во время капитального ремонта дал согласие директору «Альфа-Энерго» использовать кабели «ААБл-10 3*240» и «ААБл-10 3*185». Однако в смете были предусмотрены «АСБл-10 3*240» и «АСБл-10 3*185».
В итоге цену работ завысили на 2,1 млн рублей с учетом НДС, а их общая стоимость составила 17,6 млн рублей. И все из бюджета Барнаула.
Еще один след «Жилфонда»
В 2023 году в Барнауле расследовали еще одно уголовное дело, связанное с риэлтором «Жилфонда», но не получившее такой резонанс, как история о сбежавшем в Аргентину директоре.
Чуть больше года сотрудница под разными предлогами за стенами агентства вытягивала деньги из жительницы Барнаула Елены Провоторовой. Она вынуждала всю семью женщины влезть в долги и даже купить две фирмы.
Виновница оказалась за решеткой, однако долг одной из компании в 15 млн тенге продолжает висеть на потерпевшей.
Второй год одни правоохранители отказываются возбуждать уголовное дело по этому поводу, а другие отменяют отказ – и так по кругу. В чем дело, разбирался altapress.ru.
Началась масленичная неделя
В 2024 году Масленицу отмечают с 11 по 17 марта. На протяжении недели нужно печь блины и веселиться. Однако у каждого дня есть и свои традиции.
В понедельник, например, нельзя съедать первый блин. Его нужно обязательно отдать нуждающимся, что они помянули усопших.
В этот день принято ходить в гости к родителям и к сватам. С собой нужно обязательно принести блины, чтобы как следует накормить их и не обидеть.
А что делать до самого воскресенья — читайте здесь.
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