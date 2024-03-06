Путешествие из Барнаула во Вьетнам и увеличение зарплаты кондукторов. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Недавно была новость о том, что барнаульскому Горэлектротрансу не хватает 187 кондукторов. Проблему начали решать. Например, повысили им зарплату до 45 тыс. рублей. И теперь набирают персонал. Другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Многодетная семья в Белоярске потеряла дом во время пожара

Супруги Рябко Валерий и Юлия из Белоярска усыновили троих детей. Для большой семьи сделали капитальный ремонт в фамильном доме женщины.

Расширили комнаты, перекрыли крышу и обшили сайдингом. На него они взяли кредит. Во дворе установили игровую площадку с качелями и баскетбольным кольцом. Завели собаку, о которой так мечтали дети. И засадили большой огород.

Все решил один скачок электричества из-за отключения света. От дома остались только черные стены. Детей спасли, а любимый пес не выжил — задохнулся в дыму.

Рябко не сдались и собираются восстановить дом. Почитайте их историю.

Желающие помочь строительными материалами или финансами могут связаться с Юлией Рябко по телефону +7 913 219-51-72.

Приемный покой онкоцентра переехал из подвала в место поудобнее

Почти полвека врачам в корпусе краевого онкоцентра на ул. Никитина, 77 приходилось принимать пациентов в подвале. Там не было ни окон, ни вентиляции. Ситуация изменилась только спустя 47 лет.

Все благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», который запустили в 2019 году. Теперь приемный покой находится на первом этаже. Раньше там стояло рентген оборудование, но для него нашли новое помещение.

Почитайте, почему пациентов приходилось долгие годы принимать в подвале.

Новое помещение приемного покоя Telegram-канал "Алтайский онкодиспансер"

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам

Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная программа начинается с 15 апреля. Запускает ее зарубежный туроператор, поэтому, как в случае с перелетами на Фукуок, туристов ждет техническая остановка в Казахстане.

Программа продлится до 10 октября, вылеты – раз в 10 дней.

Тур в Нячанг со стартом 15 апреля на 9 ночей, с проживанием в трехзвездочном отеле на третьей от моря линии стартует от 210 тыс. рублей на двоих. Завтрак включен. Путевка с тем же отелем и вылетом 25 апреля стоит от 211 тыс. рублей за 11 ночей. 10 ночей с 6 мая – от 209 тыс. рублей.

Остальные цены можно посмотреть здесь.

Вьетнам. СС0

Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте.

Убавили в коже, прибавили в гололеде. Самое интересное, о чем говорил мэр Барнаула в годовом отчете.

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