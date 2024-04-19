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Жизнь

Новый футбольный манеж, рост ДТП и новости будущего. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. SHAMANной кашей решили кормить детсадовцев. Нет, я не сошла с ума. Это одна из новостей будущего, которые написала наша редакция. Почитать их можно здесь. А новости настоящего — в моей подборке.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Новый футбольный манеж построят в Барнауле

«Мастерская Золотова» принялась за заказ компании «Лакстрон» и планирует строительство спортивного объекта. Это должно быть футбольное поле или манеж.

Будущий объект появится в поселке Солнечная поляна, на ул. Антона Петрова, 263.

О новом спортивном участке руководитель компании «Лакстрон» Константин Болотов мечтал давно. Ведь инвестируемый им популярный футбольный манеж «Темп постоянно загружен - а спортсменам нужно где-то проводить тренировки. Новый объект должен разгрузить «Темп».

Подробнее читайте в этом материале.

План футбольного поля или манежа на ул. Антона Петрова, 263
План футбольного поля или манежа на ул. Антона Петрова, 263
Предоставлено altapress.ru

У старейшего барнаульского завода сменился генеральный директор

На «Барнаульском вагоноремонтном заводе» назначен новый генеральный директор, следует из информации, опубликованной в едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Им стал Сергей Щербаков. На этом посту он сменил Алексея Кунгурцева, возглавившего другой вагоностроительный завод.

Алексей Кунгурцев работал гендиректором БВРЗ (входит в группу компаний «Талтэк») с 8 августа 2016 года.

После того как другой вагоностроительный завод региона «Алтайвагон» тоже вошел в состав ГК «Талтэк», Кунгурцева «перебросили» туда.

Пост гендиректора он занял вместо Дмитрия Медведева, по данным ЕГРЮЛ, с 30 января.

Микрорайон ВРЗ.
Микрорайон ВРЗ.
Дарья Беркетова

Расписание поездов в Алтайском крае изменят из-за ремонта на путях

  • № 7016 Рубцовск – Барнаул. Отправление в 08:39 (позже на 1 час 25 минут), прибытие в 13:12 (позже на 1 час 42 минуты);
  • № 6118 Локоть – Алейская. Отправление в 08:12 (позже на 1 час 54 минуты), прибытие в 12:15 (позже на 1 час 59 минут).

Это связано с ремонтными работами на путях.

Изменения продлятся с 22 апреля до 20 июня.

Кроме того, 30 апреля и 8 мая (1 и 9 мая по обратному маршруту) дополнительные рейсы выполнит пригородный поезд № 7013/7014 Барнаул – Славгород.

Поезд, электротранспорт.
Поезд, электротранспорт.
unsplash.com.

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