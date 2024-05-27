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Жизнь

Закон о животных, штормовое предупреждение, «Звери» в Барнауле. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Уровень воды Оби у Барнаула превысил критическую отметку. В регионе объявили штормовое предупреждение. Кроме того, погода не очень — ветер, дождь, грозы. Прогноз читайте здесь. А новости Алтайского края — в моей подборке.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Почему алтайские волонтеры против закона о животных

На сессии АКЗС 6 июня рассмотрят закон об обращении животными в Алтайском крае. В регионе могут ввести эвтаназию животных. Разработчики закона считают, что нынешняя система отлова не дает результат. Волонтеры же уверены: если бы за исполнением программы следили лучше, она бы работала.

Причем известно, что в 99% случаев на людей нападают хозяйские собаки. Это подтверждают сами укушенные, сообщили представители приюта «Ласка».

Волонтеры переживают, что умерщвлять начнут и домашних животных. Хотя закон введет обязательную регистрацию питомцев. Почитать о законе подробнее можно здесь.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Предоставлено altapress.ru

Барнаульцы стали чаще летать в туры по нескольким городам России

Барнаульцам начали предлагать комбинированные туры из Барнаула в Казань и Калининград, а также в Казань и Владикавказ. Несмотря на двойной перелет, цены остаются доступными, потому что туроператор предварительно забронировал места под продажу.

Также жителям Барнаула предлагают отправиться в «Отпуск на Волжских берегах». Это восьмидневное путешествие по Костромской, Ярославской и Ивановской области. Стоимость – от 52 тыс. рублей за человека.

Какие туроператоры занимаются перевозками и сколько это стоит — читайте здесь.

Казань.
Казань.
unsplash.com

Что еще почитать?

  • Что будет с российскими вузами, образованием и студентами после отмены бакалавриата — отвечает altapress.ru.

  • В Барнауле приедет группа «Звери». Куда еще сходить на этой неделе — смотрите здесь.

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