Задержание вице-губернатора, снос «У Григорича» и новая жизнь старым домам. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Новость дня — в Москве задержали вице-губернатора Ивана Кибардина при получении взятки в 18 млн рублей. Мы рассказали , чем известен Кибардин и когда он появился в Алтайском крае. А другие новости — в моей подборке.

Что осталось от шашлычной «У Григорича» и где ее новое место

Сносом шашлычной на Змеиногорском тракте, 118Д занимаются уже неделю. Сейчас к делу заступила тяжелая техника — она крушит стены и вывозит мусор.

От шашлыков даже запаха не осталось. Но отчаиваться не нужно. Совсем рядом уже готово здание для «У Григорича». В новое место кафе переедет на следующей неделе. Точный адрес сообщим позже.

Как в Барнауле пройдет «Ночь музеев»

18 мая в 18:00 в 18-й раз в Барнауле стартует «Ночь музеев».

Праздник начнется с открытия в парке Центрального района. Отсюда поток людей разделится и отправится по музеям. Либо, по пешеходным экскурсиям.

По билетам будут работать 14 государственных и муниципальных учреждений. Билеты уже в продаже – их просят купить заранее, чтобы не создавать очередей.

Взрослые – 150 рублей.

От 6 до 14 лет – 50 рублей.

Все кто младше – бесплатно. Также вход свободен для многодетных и семей участников СВО.

Подробности — в этом материале.

"Ночь музеев 2023" в Барнауле Ирина Пергаева

На Алтае призвали взяться за старый фонд и не доводить его до аварийного состояния

В Алтайском крае предложили реанимировать ветхие, еще не признанные аварийными дома. Этот вопрос подняли на заседании правления Союза строителей.

Как отметил глава регионального Союза строителей Александр Мишустин, чиновникам необходимо просчитывать «выбытие жилья»: сколько жилых квадратных метров край должен терять ежегодно, а также внимательно следить за процентом износа домов.

Также он добавил, что в течение ближайших трех месяцев окончательно решится вопрос о реновации Потока по проекту комплексного развития территорий.

Поток. Анна Зайкова

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