Алтайские грибники рассказали, когда стартует сезон в регионе

Грибники Барнаула и Алтайского края рассказали, когда стартует сезон в регионе и когда лучше отправлять на весеннюю охоту.

Грибной сезон обычно начинается в период с 1 по 15 мая. Однако в 2023 году весна оказалась поздней и сроки могут сместиться. Поэтому грибники не советуют торопиться ехать в лес.

Самый поздний сбор был 28 мая в 2018 году. Грибники не исключают, что и в этом году отправятся на охоту только в начале лета.

«Лучше подождите отчетов от завсегдатых грибников, и тогда смело езжайте за грибами», — советуют опытные «охотники».

Ранее с 6 апреля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект ЕР о введении уголовной ответственности за сбор и уничтожение ценных грибов. Какие грибы не стоит собирать — в материале altapress.ru.