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Жизнь

Алтайские МЧС-ники предупредили о масштабных учениях по краю

25 мая в Алтайском крае пройдут тренировочные пожарно-тактические учения МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Алтайские спасатели провели показательные выступления в Барнауле 1 мая 2022 год
Алтайские спасатели провели показательные выступления в Барнауле 1 мая 2022 год
Анна Зайкова

Сообщается, что на учения будут привлечены подразделения всех видов пожарной охраны.

В Барнауле учения пройдут на ФГКУ Комбинат «Труд», в Бийске — в парке отстоя пассажирских вагонов железнодорожной станции, в Косихе — на здании районной больницы, в Рубцовске — на предприятии магистральных электрических сетей в селе Веселоярск.

Также учения пройдут в Кытманово — на предприятии АО «Сиболеум», в Солонешном — на здании общежития профессионального лицея, в Алейске — на здании городского суда, в Камне-на-Оби — в ООО «Стройбат», в Бурле — на здании средней школы, в Баево — на здании районной больницы, в селе Староалейское — на «Третьяковском маслосырзаводе и в Павловске — на ООО «Мария-Ра».

Граждан просят не паниковать и соблюдать спокойствие.

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