Выходец из спецслужб может стать главой МЧС

Совфед, по его данным, рассмотрит кандидатуру Куренкова на заседании 25 мая.
«Новый глава МЧС выбран. И это не Чуприян», — пишет также Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Александр Куренков — выходец из спецслужб. По данным источников, он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии, является помощником директора Росгвардии.
Глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на 56-м году жизни. По официальной информации, во время учений ценой жизни пытался спасти упавшего со скалы режиссера. Врио был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.