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Жизнь

Выходец из спецслужб может стать главой МЧС

Президент РФ Владимир Путин на должность главы МЧС внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова, пишет ТАСС со ссылкой на источники в верхней палате парламента.

Соревнования ГИМС МЧС.
Соревнования ГИМС МЧС.
Анна Зайкова

Совфед, по его данным, рассмотрит кандидатуру Куренкова на заседании 25 мая.

«Новый глава МЧС выбран. И это не Чуприян», — пишет также Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Александр Куренков — выходец из спецслужб. По данным источников, он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии, является помощником директора Росгвардии.

Глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на 56-м году жизни. По официальной информации, во время учений ценой жизни пытался спасти упавшего со скалы режиссера. Врио был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.

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