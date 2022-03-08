Алтайские осужденные смогут больше времени проводить со своими родными

Прибывшие на свидание или личный прием должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Также при длительных свиданиях нужно иметь запас масок — не меньше трех штук на одни сутки.
На входе гражданам нужно будет пройти термометрию и обработать руки антисептиком. Людям с повышенной температурой или признаками ОРЗ вход будет запрещен.
Допуск на длительные свидания возможен при предъявлении паспорта и следующих документов на бумажном носителе:
- результата отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции, полученного не позднее, чем за 48 часов до посещения учреждения УИС;
- справки об отсутствии инфекционных заболеваний, а также контакта с инфекционными больными, в том числе коронавирусной инфекцией в течение 21 дня (справку выдает медицинская организация по месту жительства гражданина не ранее, чем за 3 дня до даты предоставления длительного свидания).
В случае выявления у посетителей или осужденного признаков ОРЗ (кашель, заложенность носа и прочее) или нарушения порядка использования средства индивидуальной защиты свидание будет прекращено, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.