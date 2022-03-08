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Жизнь

Алтайские осужденные смогут больше времени проводить со своими родными

С 9 марта в учреждениях УИС Алтайского края возобновят краткосрочные и длительные свидания осужденных с родственниками или иными лицами. Однако профилактические меры по недопущению распространения коронавируса останутся.

Крещение в ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю.
Крещение в ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю.
Андрей Луковский.

Прибывшие на свидание или личный прием должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Также при длительных свиданиях нужно иметь запас масок — не меньше трех штук на одни сутки.

На входе гражданам нужно будет пройти термометрию и обработать руки антисептиком. Людям с повышенной температурой или признаками ОРЗ вход будет запрещен.

Допуск на длительные свидания возможен при предъявлении паспорта и следующих документов на бумажном носителе:

  • результата отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции, полученного не позднее, чем за 48 часов до посещения учреждения УИС;
  • справки об отсутствии инфекционных заболеваний, а также контакта с инфекционными больными, в том числе коронавирусной инфекцией в течение 21 дня (справку выдает медицинская организация по месту жительства гражданина не ранее, чем за 3 дня до даты предоставления длительного свидания).

В случае выявления у посетителей или осужденного признаков ОРЗ (кашель, заложенность носа и прочее) или нарушения порядка использования средства индивидуальной защиты свидание будет прекращено, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

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