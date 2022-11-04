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Жизнь

Алтайские отделения ГИБДД изменили график работы на праздниках

Отделения ГИБДД изменили график работы на ноябрьских праздниках в Алтайском крае, сообщили, сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

График работы поменяли регистрационно-экзаменационные подразделения.

В ведомстве уточнили, что 4 ноября — выходной день. Рабочий день 5 ноября продлится с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед.

После праздников регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать по установленному графику.

Напомним, 4 ноября отмечают День народного единства. Пять интересных фактов о празднике — в нашей подборке.

Ранее altpress.ru рассказал, какими фактами можно заболтать инспектора ГИБДД. Об этом — в материале «От бумажки до QR-кода».

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