Алтайские отделения ГИБДД изменили график работы на праздниках

График работы поменяли регистрационно-экзаменационные подразделения.
В ведомстве уточнили, что 4 ноября — выходной день. Рабочий день 5 ноября продлится с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед.
После праздников регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать по установленному графику.
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