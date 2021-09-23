Алтайские полицейские по следам от копытцев вышли на похитителя двух поросят

С жалобой в полицию обратился житель поселка Подгорный в Шелаболихинском районе.
«Из принадлежащего ему загона, где содержатся сельскохозяйственные животные, похитили двух полуторамесячных поросят», — рассказали в ведомстве.
Полицейские оперативно выяснили, что к исчезновению маленьких свиней причастен местный житель.
После задержания мужчина пояснил, что увидел бегавших по улице поросят и загнал их на свой участок.
Животных, которых оценили в 5 тыс. рублей, вернули владельцу. Кстати, похититель намеревался продать хрюшек.
В полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее новосибирский полицейский после пропажи теленка пытал скотника электрошокером, подозревая его в краже.