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Жизнь

Алтайские полицейские по следам от копытцев вышли на похитителя двух поросят

В Алтайском крае по горячим следам установили подозреваемого в краже поросят, сообщает региональное МВД.

Поросенок.
Поросенок.
Открытые источники.

С жалобой в полицию обратился житель поселка Подгорный в Шелаболихинском районе.

«Из принадлежащего ему загона, где содержатся сельскохозяйственные животные, похитили двух полуторамесячных поросят», — рассказали в ведомстве.

Полицейские оперативно выяснили, что к исчезновению маленьких свиней причастен местный житель.

После задержания мужчина пояснил, что увидел бегавших по улице поросят и загнал их на свой участок.

Животных, которых оценили в 5 тыс. рублей, вернули владельцу. Кстати, похититель намеревался продать хрюшек.

В полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее новосибирский полицейский после пропажи теленка пытал скотника электрошокером, подозревая его в краже.

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