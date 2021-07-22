«Алтайский бройлер» рассказал о кремации тухлой курятины

Пострадавшие от пожара склады готовой продукции, тары и отделение по приемке птицы демонтировали на 70−80%, рассказал руководитель филиала «Алтайский бройлер» Румиль Зинюров.
Активно идет утилизация готовой продукции, которая хранилась на складе и в холодильниках. Работы по утилизации начались 13 июля после согласования с регулирующими органами и расчистки территории склада, отметили в компании.
«Мы вывозим и кремируем продукцию до зольного остатка на специальном полигоне в строгом соответствии с законодательством», — добавил Зинюров.
Полностью завершить все работы по утилизации планируют 25 июля.
Группа «Черкизово» намерена приступить к скорейшему восстановлению предприятия и делает все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия ЧП и возобновить производство, особо подчеркивают в пресс-службе.
Компания взаимодействует с органами власти, Россельхознадзором и Роспотребнадзором.
Как сообщалось ранее, протухшее мясо с пепелища вывозят на «КамАЗах» целыми тоннами.
Пожар
ЧП на предприятии случилось 3 июля. Огонь вспыхнул внутри цеха, произошло частичное обрушение крыши.
Площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м.
Обошлось без пострадавших. Куры в птичниках также остались в живых.