«Алтайский бройлер» рассказал о кремации тухлой курятины

Разбор завалов после пожара на «Алтайском бройлере» закончат в начале августа, сообщили в пресс-службе Группы «Черкизово». Большую часть пропавшего куриного мяса, которое своим запахом не дает покоя бийчанам , уже вывезли на утилизацию.

Пострадавшие от пожара склады готовой продукции, тары и отделение по приемке птицы демонтировали на 70−80%, рассказал руководитель филиала «Алтайский бройлер» Румиль Зинюров.

Активно идет утилизация готовой продукции, которая хранилась на складе и в холодильниках. Работы по утилизации начались 13 июля после согласования с регулирующими органами и расчистки территории склада, отметили в компании.

«Мы вывозим и кремируем продукцию до зольного остатка на специальном полигоне в строгом соответствии с законодательством», — добавил Зинюров.

Полностью завершить все работы по утилизации планируют 25 июля.

Группа «Черкизово» намерена приступить к скорейшему восстановлению предприятия и делает все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия ЧП и возобновить производство, особо подчеркивают в пресс-службе.

Завод «Алтайский бройлер». upp.alregn.ru

Компания взаимодействует с органами власти, Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

Как сообщалось ранее, протухшее мясо с пепелища вывозят на «КамАЗах» целыми тоннами.

Пожар

ЧП на предприятии случилось 3 июля. Огонь вспыхнул внутри цеха, произошло частичное обрушение крыши.

Последствия пожара на «Алтайском бройлере». 22.mchs.gov.ru

Площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м.

Обошлось без пострадавших. Куры в птичниках также остались в живых.