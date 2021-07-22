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Жизнь

«Алтайский бройлер» рассказал о кремации тухлой курятины

Разбор завалов после пожара на «Алтайском бройлере» закончат в начале августа, сообщили в пресс-службе Группы «Черкизово». Большую часть пропавшего куриного мяса, которое своим запахом не дает покоя бийчанам, уже вывезли на утилизацию.

Завод "Алтайский бройлер".
Завод "Алтайский бройлер".
upp.alregn.ru

Пострадавшие от пожара склады готовой продукции, тары и отделение по приемке птицы демонтировали на 70−80%, рассказал руководитель филиала «Алтайский бройлер» Румиль Зинюров.

Активно идет утилизация готовой продукции, которая хранилась на складе и в холодильниках. Работы по утилизации начались 13 июля после согласования с регулирующими органами и расчистки территории склада, отметили в компании.

«Мы вывозим и кремируем продукцию до зольного остатка на специальном полигоне в строгом соответствии с законодательством», — добавил Зинюров.

Полностью завершить все работы по утилизации планируют 25 июля.

Группа «Черкизово» намерена приступить к скорейшему восстановлению предприятия и делает все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия ЧП и возобновить производство, особо подчеркивают в пресс-службе.

Завод &quot;Алтайский бройлер&quot;.
Завод «Алтайский бройлер».
upp.alregn.ru

Компания взаимодействует с органами власти, Россельхознадзором и Роспотребнадзором.

Как сообщалось ранее, протухшее мясо с пепелища вывозят на «КамАЗах» целыми тоннами.

Пожар

ЧП на предприятии случилось 3 июля. Огонь вспыхнул внутри цеха, произошло частичное обрушение крыши.

Последствия пожара на &quot;Алтайском бройлере&quot;.
Последствия пожара на «Алтайском бройлере».
22.mchs.gov.ru

Площадь возгорания составила более 2,5 тыс. кв.м.

Обошлось без пострадавших. Куры в птичниках также остались в живых.

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