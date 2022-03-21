Алтайский город обрел флаг с двухцветной лавровой ветвью

Флаг по цветовой гамме повторяет городской герб, выполненный в зеленом, желтом, а также красном цветах с изображением лавровой ветви.

«Решение об утверждении флага было принято депутатами городского собрания в августе прошлого года. Он уже зарегистрирован в геральдическом регистре РФ, и в настоящее время изготавливается», — подчеркнули в администрации.

Теперь у города есть все три символики: герб, гимн и флаг.

В конце 2021 года новый герб появился у Барнаула. Он представляет собой изображение лазоревого поля, где среди серебряных горных пород стоит на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь с двумя червлеными горнами с золотыми огнями внутри.

Кстати, еще в 2020 году altapress.ru пофантазировал, как бы могли выглядеть гербы городов Алтайского края в современных реалиях.