21 марта
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Жизнь

Алтайский город обрел флаг с двухцветной лавровой ветвью

У Славгорода появился собственный флаг, сообщила местная мэрия.

Флаг Славгорода.
Флаг Славгорода.
slavgorod.ru

Флаг по цветовой гамме повторяет городской герб, выполненный в зеленом, желтом, а также красном цветах с изображением лавровой ветви.

«Решение об утверждении флага было принято депутатами городского собрания в августе прошлого года. Он уже зарегистрирован в геральдическом регистре РФ, и в настоящее время изготавливается», — подчеркнули в администрации.

Теперь у города есть все три символики: герб, гимн и флаг.

В конце 2021 года новый герб появился у Барнаула. Он представляет собой изображение лазоревого поля, где среди серебряных горных пород стоит на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь с двумя червлеными горнами с золотыми огнями внутри.

Кстати, еще в 2020 году altapress.ru пофантазировал, как бы могли выглядеть гербы городов Алтайского края в современных реалиях.

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