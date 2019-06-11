Алтайский краевой суд не стал возвращать подсудимого чиновника в СИЗО

Прокуратура обжаловала решение районного суда поместить под домашний арест обвиняемого в растрате и получении взятки экс-управделами правительства Алексея Белобородова. Однако апелляционная коллегия краевой инстанции отказалась отправить бывшего чиновника обратно в СИЗО.

Почему Белобородова просили отпустить домой

Бывший управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов провел под стражей больше года, прежде чем его адвокатам удалось добиться изменения меры пресечения. С самого начала судебного следствия они просили отпустить обвиняемого под домашний арест.

Адвокат Виктор Чумаков обращал внимание суда на имеющиеся у Белобородова хронические заболевания. У бывшего чиновника вшит кардиостимулятор — по словам защиты, с ним опасно даже проходить через рамки металлоискателя. Кроме того, в СИЗО экс-управделами сталкивался с проблемой передачи ему сильнодействующих лекарств.

В качестве смягчающего обстоятельства защита представляла суду постановление о прекращении уголовного преследования Белобородова по факту превышения полномочий, в чем его обвиняли изначально. Также адвокаты добились снятия обременения с дома экс-чиновника, который является его единственным жильем.

Но тогда Белобородову на полгода продлили срок содержания под стражей. К концу мая суд смягчился, так как почти все свидетели обвинения были уже допрошены, и даже при желании оказывать на них давление уже не имело смысла. Краевой суд оставил это решение в силе.

Суд над Алексеем Белобородовым. Анна Зайкова , altapress.ru

Какие у адвокатов претензии к следствию

Сторона защиты Алексея Белобородова уже неоднократно заявляла, что свидетели обвинения дают навязанные следователем показания. Адвокат Олег Горохов рассказывал altapress.ru, что в протоколах допросов преобладают сведения, которые они либо не говорили, либо не могли знать.

«Мы всегда выясняем у свидетелей, каковы источники их осведомленности. Нам отвечают либо «следователь сказал», либо «это мое личное мнение», — рассказывал адвокат.

По мнению защиты, ущерб бюджету, который вменяют Белобородову, по факту является разночтением, которое допустили в смете на строительство здания краевого минприроды. Эта смета была составлена до того, как подсудимый возглавил управление делами губернатора и правительства. Тот есть, умысла на растрату у него не было, подчеркивает защита.

В документах почему-то в качестве облицовочного материала указан мрамор, а стоимость работ по его укладке посчитана за гранит, уточнял Олег Горохов. Отделку здания делали третьим видом камня — травертином. Он дороже мрамора, но его укладка оказалась дешевле, чем укладка гранитом. В результате строителям удалось не выйти за пределы суммы, оговоренной в смете.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков. Анна Зайкова , altapress.ru

В чем обвиняют Алексея Белобородова

Как ранее сообщал altapress.ru, компания «РемСтрой» под руководством Евгения Фоканова выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора). Общая стоимость работ составила почти 95 млн рублей.

Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере от Евгения Фоканова и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2013 году управделами обратился к директору строительной компании «РемСтрой» с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения ремонтных работ в здании на ул. Чкалова, 230 — сейчас там располагается Минприроды Алтайского края.

По мнению правоохранителей, строительные акты содержали работы, которые не выполнялись, либо их стоимость была завышена, а директор «РемСтроя» построил гараж в Белокурихе для Белобородова на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей в обмен на заключение госконтракта.

Евгений Фоканов сотрудничал со следствием и таким образом освободил себя от наказания за взятку. Ему вынесли приговор только за пособничество в растрате — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и выплатой штрафа в 300 тысяч рублей.