Алтайский край попал в десятку регионов России, где ищут счастье

20 марта отмечается Международный день счастья. К празднику сайт бронирования жилья Tvil.ru решил спросить у пользователей, где в России искать счастья.

Тройку лидеров в рейтинге самых счастливых российских городов составили Крым (26.58%), Краснодарский край (22.78%) и Калининградская область (11.39%).

На пятом месте рейтинга оказался весь Алтай — то есть Алтайский край и Республика Алтай соответственно. За эти регионы проголосовали 10.13% пользователей.

Десять регионов России, где искать счастье: Крым , 26.58%

26.58% Краснодарский край , 22.78%

22.78% Калининградская область , 11.39%

11.39% Санкт-Петербург , 10.13%

10.13% Алтайский край и Горный Алтай , 10.13%

10.13% Озеро Байкал , 6.33%

6.33% Карелия , 5.06%

5.06% Москва , 2.53%

2.53% Татарстан , 2.53%

2.53% Екатеринбург , 2.53%

Ранее Алтайский край попал в список аутсайдеров по отраслевым зарплатам — это значит, что работники даже самых успешных отраслей в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц.

При этом 18 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что зарплата на предприятиях Барнаула приблизилась к 45 тысячам рублей.