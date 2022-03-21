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Жизнь

Алтайский край попал в десятку регионов России, где ищут счастье

20 марта отмечается Международный день счастья. К празднику сайт бронирования жилья Tvil.ru решил спросить у пользователей, где в России искать счастья.

Алтайские пейзажи
Алтайские пейзажи
СС0

Тройку лидеров в рейтинге самых счастливых российских городов составили Крым (26.58%), Краснодарский край (22.78%) и Калининградская область (11.39%).

На пятом месте рейтинга оказался весь Алтай — то есть Алтайский край и Республика Алтай соответственно. За эти регионы проголосовали 10.13% пользователей.

Десять регионов России, где искать счастье:

  • Крым, 26.58%
  • Краснодарский край, 22.78%
  • Калининградская область, 11.39%
  • Санкт-Петербург, 10.13%
  • Алтайский край и Горный Алтай, 10.13%
  • Озеро Байкал, 6.33%
  • Карелия, 5.06%
  • Москва, 2.53%
  • Татарстан, 2.53%
  • Екатеринбург, 2.53%

Ранее Алтайский край попал в список аутсайдеров по отраслевым зарплатам — это значит, что работники даже самых успешных отраслей в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц.

При этом 18 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что зарплата на предприятиях Барнаула приблизилась к 45 тысячам рублей.

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