Алтайский край попал в десятку регионов России, где ищут счастье

Тройку лидеров в рейтинге самых счастливых российских городов составили Крым (26.58%), Краснодарский край (22.78%) и Калининградская область (11.39%).
На пятом месте рейтинга оказался весь Алтай — то есть Алтайский край и Республика Алтай соответственно. За эти регионы проголосовали 10.13% пользователей.
Десять регионов России, где искать счастье:
- Крым, 26.58%
- Краснодарский край, 22.78%
- Калининградская область, 11.39%
- Санкт-Петербург, 10.13%
- Алтайский край и Горный Алтай, 10.13%
- Озеро Байкал, 6.33%
- Карелия, 5.06%
- Москва, 2.53%
- Татарстан, 2.53%
- Екатеринбург, 2.53%
Ранее Алтайский край попал в список аутсайдеров по отраслевым зарплатам — это значит, что работники даже самых успешных отраслей в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц.
При этом 18 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что зарплата на предприятиях Барнаула приблизилась к 45 тысячам рублей.