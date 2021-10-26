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Жизнь

Алтайский суд ожидает пойманного в Черногории экс-ректора филиала «пушкинского вуза»

В Алтайском крае перед судом предстанет Вячеслав Скворцов, бывший ректор филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, сообщает региональный СК.

Вячеслав Скворцов.
Вячеслав Скворцов.
lengu.ru.

Напомним, Скворцова обвинили в том, что он совместно с директором филиала похитил около 2,5 млн рублей с 2014 по 2017 год.

В начале октября экс-директора приговорили к 3 годам условно и оштрафовали на 300 тыс. рублей. Примечательно, что грозило ей до 10 лет лишения свободы.

Дело в отношении Скворцова выделили в отдельное производство в связи с тем, что он скрывался в Черногории, откуда его экстрадировали в Россию.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ректора <…> он обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения», — рассказали в СК.

Следствие выяснило, что похищенные деньги ректор и директор перечисляли на подконтрольные счета физических и юридических лиц под видом оплаты договоров, которые в действительности не заключались и не исполнялись.

Деньги руководители алтайского филиала использовали для личных целей. Скворцов вину не признал.

Уголовное дело направили в суд, экс-ректору грозит до 10 лет лишения свободы. На его имущество наложили арест.

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