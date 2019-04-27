Алтайский священник Александр Микушин освятил Ашан

Священник Александр Микушин окропил святой водой барнаульский «Ашан». Об этом он написал в своем инстаграме.

«С Божьей помощью окропил Святой водой сей супермаркет и куличи», — рассказал подписчикам Микушин.

Он также отметил, что сегодня, 27 апреля, в Иверском храме до 18:30 будут освящать куличи, пасхи и яйца. Все кто хочет, может попасть к Микушину на исповедь с 23:00 до 23:50. А в 23.50 начнется Ночная Пасхальная служба, напомнил священник.

«Храни вас Бог. С наступающим Великим праздником!», — написал он.

Напомним, 27 апреля христиане празднуют Великую субботу. Это день накануне Пасхи. По-другому эту субботу называют Страстной и Чистой. Верующие вспоминают события, которые произошли накануне Воскресения Христова.

Богослужение Великой субботы считается одним из самых важных на Страстной седмице. В этот день правильно сходить на церковную службу и помолиться. Во многих храмах в субботу Великой седмицы освящают куличи и другую праздничную снедь.

Кроме того, многие православные в Великую субботу красят яйца и готовятдругие пасхальные блюда.