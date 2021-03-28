Алтайский священник помолился за Шона Коннери и Алана Рикмана

27 марта, в Родительскую субботу, священник Иверского храма в Барнауле Александр Микушин служил Панихиду по усопшим и читал записки об упокоении, об этом он сообщил на своей станице в Instagram.

«Про себя помолился за Алана Рикмана и Шона Коннери. Царство небесное и вечный покой даруй Господи нашим усопшим сродникам. Аминь», — написал священник.

В интервью Altapress.ru Александр Микушин говорил, что его любимый актер — Мэл Гибсон, и он молится за то, чтобы однажды он приехал на Алтай.

Вот бы с Мэлом Гибсоном встретиться, так о многом хочется поговорить. В Горно-Алтайск бы поехали. Совершили бы прогулку на вертолете над акваторией Телецкого озера. За его счет, правда. У меня столько денег нет, — сказал священник.

Отец Александр часто дает журналистам прекрасные информационные поводы. Так он освящает магазин «Ашан», разрешает пить молоко в пост, разносит в пух и прах российские кино и силой святой воды закрывает бордель в центре Барнаула.