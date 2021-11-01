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Жизнь

Алтайское отделение ПФР опровергло повторные выплаты по 10 тыс. рублей на школьников

Мошенники вводят в заблуждение жителей Алтайского края, сообщая о якобы повторных выплатах по 10 тыс. рублей на школьников, заявили в краевом отделении Пенсионного фонда.

Деньги.
Деньги.
СС0

В мессенджерах распространяется аудио о том, что нужно успеть подать еще одного заявление на выплату, заполнив заявку на Госуслугах. Причем настоятельно советуют не обращать внимание на оповещение, что услуга оказана.

«Также не понятно, кем является эта незнакомка, которая выступила с аудиообращением к родителям. И хотя звучит фраза, что повторно подать заявление нужно до 31 октября, некоторые родители все еще пытаются это сделать и сейчас», — отмечают в ПФР.

Информация не соответствует действительности — это фейк. Никаких новых заявлений подавать не надо.

Выплата была единовременной, заявление необходимо было подать до 31 октября.

Жителей края просят доверять официальным источникам.

Ранее в ПФР рассказали, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице.

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