Алтайский ПФР разъяснил причины отказа в назначении выплат беременным женщинам

В алтайском отделении ПФР назвали причины , по которым жители края могут получить отказ в назначении выплат, в том числе это касается и новых выплат беременным женщинам.

Напомним, в Алтайском крае прием заявлений на новые пособия начали в июле 2021 года.

В ПФР уточнили, что на выплаты могут претендовать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки и находящиеся в трудной финансовой ситуации, а также одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Однако по нескольким причинам может прийти отказ. Чаще всего это происходит из-за недостоверных или неполных данных в заявлениях.

Причины для отказа:

ошибки в анкетных данных ( СНИЛС , ФИО членов семьи);

СНИЛС ФИО членов семьи); указан неполный состав семьи;

не заполнены или заполнены не в полном объеме реквизиты исполнительного производства или судебного решения;

ошибочно проставлены отметки в дополнительных сведениях о семье , требующих подтверждения документами;

требующих подтверждения документами; неверно указано наименование медицинской организации , где женщина встала на учет в ранние сроки беременности;

где женщина встала на учет в ранние сроки беременности; предоставлены неверные реквизиты счета для перечисления.

Также может прийти отказ из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи, предупредила начальник отдела организации соцвыплат Яна Позднякова.

«Размер учитывается при оформлении новых пособий как для родителей, в одиночку воспитывающих детей, так и для беременных женщин, вставших на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности. Доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Алтайском крае он составляет 10 655 рублей», — пояснила Позднякова.

Кроме того, при назначении выплат действует «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие оформляется при отсутствии доходов, обоснованных объективными жизненными обстоятельствами. Например, уход за ребенком до 3 лет, или за инвалидом, или за пожилым человеком старше 80 лет и прочее.