Алтайский ПФР разъяснил причины отказа в назначении выплат беременным женщинам

Напомним, в Алтайском крае прием заявлений на новые пособия начали в июле 2021 года.
В ПФР уточнили, что на выплаты могут претендовать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки и находящиеся в трудной финансовой ситуации, а также одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.
Однако по нескольким причинам может прийти отказ. Чаще всего это происходит из-за недостоверных или неполных данных в заявлениях.
Причины для отказа:
- ошибки в анкетных данных (СНИЛС, ФИО членов семьи);
- указан неполный состав семьи;
- не заполнены или заполнены не в полном объеме реквизиты исполнительного производства или судебного решения;
- ошибочно проставлены отметки в дополнительных сведениях о семье, требующих подтверждения документами;
- неверно указано наименование медицинской организации, где женщина встала на учет в ранние сроки беременности;
- предоставлены неверные реквизиты счета для перечисления.
Также может прийти отказ из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи, предупредила начальник отдела организации соцвыплат Яна Позднякова.
«Размер учитывается при оформлении новых пособий как для родителей, в одиночку воспитывающих детей, так и для беременных женщин, вставших на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности. Доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Алтайском крае он составляет 10 655 рублей», — пояснила Позднякова.
Кроме того, при назначении выплат действует «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие оформляется при отсутствии доходов, обоснованных объективными жизненными обстоятельствами. Например, уход за ребенком до 3 лет, или за инвалидом, или за пожилым человеком старше 80 лет и прочее.