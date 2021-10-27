27 октября -2°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский ПФР разъяснил причины отказа в назначении выплат беременным женщинам

В алтайском отделении ПФР назвали причины, по которым жители края могут получить отказ в назначении выплат, в том числе это касается и новых выплат беременным женщинам.

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Напомним, в Алтайском крае прием заявлений на новые пособия начали в июле 2021 года.

В ПФР уточнили, что на выплаты могут претендовать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки и находящиеся в трудной финансовой ситуации, а также одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Однако по нескольким причинам может прийти отказ. Чаще всего это происходит из-за недостоверных или неполных данных в заявлениях.

Причины для отказа:

  • ошибки в анкетных данных (СНИЛС, ФИО членов семьи);
  • указан неполный состав семьи;
  • не заполнены или заполнены не в полном объеме реквизиты исполнительного производства или судебного решения;
  • ошибочно проставлены отметки в дополнительных сведениях о семье, требующих подтверждения документами;
  • неверно указано наименование медицинской организации, где женщина встала на учет в ранние сроки беременности;
  • предоставлены неверные реквизиты счета для перечисления.

Также может прийти отказ из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи, предупредила начальник отдела организации соцвыплат Яна Позднякова.

«Размер учитывается при оформлении новых пособий как для родителей, в одиночку воспитывающих детей, так и для беременных женщин, вставших на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности. Доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Алтайском крае он составляет 10 655 рублей», — пояснила Позднякова.

Кроме того, при назначении выплат действует «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие оформляется при отсутствии доходов, обоснованных объективными жизненными обстоятельствами. Например, уход за ребенком до 3 лет, или за инвалидом, или за пожилым человеком старше 80 лет и прочее.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость