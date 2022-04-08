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Жизнь

Альтернативу App Store и Google Play разработают в России

В ближайшие полтора месяца в России разработают альтернативный маркетплейс приложений на базе Android, заявил 7 апреля премьер Михаил Мишустин.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

«К лету, обещали, он должен уже работать. Соответственно, наши разработчики получат свою точку, через которую смогут скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой», — сказал он.

Это нужно потому, что App Store и Google Play могут скоро не дать возможности скачивать приложения, уточнил премьер.

Как выяснил «Коммерсант», правительство еще не выбрало главного разработчика. В переговорах, по данным издания, участвуют как минимум три крупные компании, включая «Сбер», развивающий свой корпоративный SberStore, «Яндекс», который может перезапустить закрытый два года назад «Яндекс.Store», и VK.

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