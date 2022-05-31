Андрей Турчак: «Единая Россия» подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим

Их внесут в Госдуму в начале следующей недели

Сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.