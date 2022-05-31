Андрей Турчак: «Единая Россия» подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим

«Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей», — уверен он.
Также Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.
Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки в Приморский край предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство.
В этой связи заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько отметил:
«Оказание помощи землякам, отстаивающим интересы России на Украине, как и жителям Донбасса, остается для нас важным направлением работы. В конце апреля мы приняли закон, расширяющий категории получателей бесплатной юридической помощи в Алтайском крае. Теперь ею могут воспользоваться вынужденные переселенцы из ЛДНР. Закон позволяет им бесплатно получить правовую помощь в органах исполнительной власти Алтайского края и подведомственных учреждениях, МФЦ, у омбудсменов, адвокатов и нотариусов. Мы готовы поделиться этим опытом с коллегами из регионов, а также активно включиться в работу по масштабированию на всю страну региональных практик поддержки военнослужащих».
25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России». Это станет хорошим дополнением к федеральным мерам, подчеркнул Президент.