Аномальная жара или обильные дожди: каким будет сибирское лето

В июне сильнее всего потепление ощутят на севере Урала и Сибири.

В августе температура выше нормы прогнозируется на территории Сибирского федерального округа (СФО).

Лето в целом ожидается около и выше нормы. Но это средние характеристики.

Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь. Также инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

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