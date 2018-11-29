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Жизнь
28

29 ноября — день памяти апостола и евангелиста Матфея: в чем помогает святой и что известно о его жизни

Апостола Матфея считают покровителем людей, занятых в сфере финансов. До встречи с Иисусом Христом он был мытарем — сборщиком налогов, но оставил все свое имущество и последовал за учителем, став одним из его ближайших учеников. Рассказываем, что еще известно о жизни святого.

Библия, религия.
Библия, религия.
СС0

Что известно о жизни апостола Матфея?

Апостол Матфей (его второе имя Левий) был мытарем — сборщиком податей. Слово «мытарь» для иудеев в те времена было практически синонимом к слову «грешник», сообщает patriarchia.ru. Даже общаться с мытарем считалось грехом.

По преданию, Иисус Христос увидел Матфея, сидящего у сбора пошлин, и просто сказал: «Следуй за мной!» Матфей был наслышан об этом человеке, который говорил о Боге. Христос принял его приглашение в гости и разделил трапезу с друзьями и знакомыми мытаря. Будущий евангелист оставил свое ремесло и стал следовать за Христом.

После Вознесения Христа апостол Матфей проповедовал в Серии, Мидии, Персии. По преданию, мученическую смерть он принял в Эфиопии. Местный правитель приказал распять Матфея на земле и сжечь. Огонь перекинулся на статуи идолов, расставленные вокруг, и они сгорели. Апостол погиб, а мучитель впоследствии обратился в христианство, пишет «Фома».

Мощи апостола и евангелиста Матфея хранятся в храме Сан-Маттео в Италии.

Крест. Иерусалим
Крест. Иерусалим
ССО

В чем помогает апостол Матфей?

Апостолу и евангелисту Матфею традиционно молятся:

  • об укреплении веры и защите от искушений;
  • о восстановлении справедливости, если несправедливость проявили проверяющие органы.

При этом нужно помнить, что у святых нет «специализации» в конкретных областях. Человек должен молиться с верой в силу Бога, а не определенной иконы, святого или молитвы, сообщает hram-kupina.ru.

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