+19, авария с автобусом и губернатор из 1990-х. Что произошло в Алтайском крае 17 ноября

- В Алтайском крае на выходные объявили штормовое предупреждение. Ожидается ветер до 25 м/c и дневные температуры до +19.
- Жители Павловского района обеспокоились планами по строительству мусороперерабатывающего завода совсем рядом с населенными пунктами. И совещанием по этому поводу, на которое их не пустили.
- Рядом с Изумрудным парком в Барнауле решили построить 9-этажный дом «Меланж». Градсовету он (пока) не понравился.
- В поселке Новые Зори пассажирский автобус из Барнаула столкнулся с грузовым автомобилем и съехал в кювет. Всего в автобусе было 12 человек, одна девушка получила травмы.
- Магистрант АлтГУ, эко-активист Даниил Егоров рассказал, как ему удалось собрать в Алтайском крае пять тонн батареек, более тонны пластиковых крышек и 43 тонны макулатуры.
- Лев Коршунов, губернатор из 1990-х, рассказал в интервью altapress.ru о баталиях в первой администрации Алтайского края, о ночных приемах и схватках с журналистами.
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