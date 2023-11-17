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Жизнь

+19, авария с автобусом и губернатор из 1990-х. Что произошло в Алтайском крае 17 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 17 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае на выходные объявили штормовое предупреждение. Ожидается ветер до 25 м/c и дневные температуры до +19.
  • Жители Павловского района обеспокоились планами по строительству мусороперерабатывающего завода совсем рядом с населенными пунктами. И совещанием по этому поводу, на которое их не пустили.
  • Рядом с Изумрудным парком в Барнауле решили построить 9-этажный дом «Меланж». Градсовету он (пока) не понравился.
  • В поселке Новые Зори пассажирский автобус из Барнаула столкнулся с грузовым автомобилем и съехал в кювет. Всего в автобусе было 12 человек, одна девушка получила травмы.
  • Магистрант АлтГУ, эко-активист Даниил Егоров рассказал, как ему удалось собрать в Алтайском крае пять тонн батареек, более тонны пластиковых крышек и 43 тонны макулатуры.
  • Лев Коршунов, губернатор из 1990-х, рассказал в интервью altapress.ru о баталиях в первой администрации Алтайского края, о ночных приемах и схватках с журналистами.

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