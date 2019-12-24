Банк «Открытие» и Русское географическое общество открыли выставку в аэропорту Толмачёво

23 декабря на втором этаже сектора, А (внутренние авиалинии) открылись VR -кинотеатр и фотовыставка «Путешествие по России. 360°". Ознакомиться с экспозицией можно до 11 января 2020 года, после чего выставка продолжит путешествие по городам России.

В открытии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Ирина Демчук, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, заместитель исполнительного директора Русского географического общества Алексей Тихомиров.

Благодаря выставке и виртуальному кинотеатру, организованным Русским географическим обществом и банком «Открытие», пассажиры аэропорта могут, не покидая терминал, «телепортироваться» в самые красивые места России — пролететь над гнездовьями кайр на Кольском полуострове, увидеть, как образуются облака на горе Ай-Петри в Крыму, нырнуть в гости к кольчатой нерпе в Охотском море, услышать, как поют серые киты.

Панорамное видео, ставшее частью выставки, представляет собой 8-минутный дневник путешественника, который обращается к жителю современного мегаполиса. Рассказывая о личном опыте, главный герой вдохновляет на изучение России и путешествия по ней.

Съемки проходили в девяти регионах страны, в том числе и на территории Сибирского федерального округа — в Красноярском крае и Иркутской области. Ради редких кадров съемочная группа проекта побывала на плато Путорана и Дальнем Востоке, в дельте Волги и в Дагестане. Участники съёмок забирались в горы, опускались под воду, шли пешком десятки километров. Фотографии, сделанные съемочной группой, составили основу фотовыставки «Путешествие по России. 360°".

Новосибирск — второй город, в котором можно посмотреть экспозицию. С 23 ноября по 16 декабря выставка работала в Международном аэропорту Казани. Там за три недели её посмотрели более 250 тысяч человек.

Фильм — совместный проект РГО и банка «Открытие». Его премьера состоялась на IV Фестивале Русского географического общества в Москве в сентябре 2019 года. Тогда его увидели и высоко оценили тысячи людей, в том числе Президент Русского географического общества Сергей Шойгу, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Заместитель руководителя Администрации Президента России, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

ПАО Банк «ФК Открытие»