Барнаул лидирует по росту заведений, доставляющих готовую еду

"Коммерсантъ" сообщает, что за год их число возросло на 7%.
В феврале 2024 года отметили, что за год число заведений, которые доставляют готовую еду в Барнауле, выросло до 487.
После столицы Алтайского края в динамике идет Кемерово и Красноярск.
Ранее нутрициолог рассказывал, почему в холода хочется много есть.
Во-первых, организм старается запастись полезными витамина, которых так не хватает зимой. Во-вторых, зимой тело старается больше греться, для чего требуется больше энергии и еды.
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