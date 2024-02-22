Барнаул лидирует по росту заведений, доставляющих готовую еду

Барнаул стал лидером в Сибири по росту заведений, которые доставляют готовую еду.

"Коммерсантъ" сообщает, что за год их число возросло на 7%.

В феврале 2024 года отметили, что за год число заведений, которые доставляют готовую еду в Барнауле, выросло до 487.

После столицы Алтайского края в динамике идет Кемерово и Красноярск.

Ранее нутрициолог рассказывал, почему в холода хочется много есть.

Во-первых, организм старается запастись полезными витамина, которых так не хватает зимой. Во-вторых, зимой тело старается больше греться, для чего требуется больше энергии и еды.

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