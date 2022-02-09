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Жизнь

Барнаулец оформил кредит на мать и проиграл деньги в онлайн-казино

В Алтайском крае мужчина обманным путем оформил большой кредит на свою мать, сообщает региональное МВД.

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С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула 1972 года рождения.

«Пояснила, что ей поступило смс-уведомление о необходимости оплатить задолженность по кредиту, хотя никакой займ она не оформляла. Сотрудники отделения банка, куда она обратилась, подтвердили ей, что согласно кредитному договору на ее имя действительно оформлен кредит в размере почти 500 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что кредит оформил 26-летний сын женщины. Он воспользовался мобильным телефоном матери, заполнил онлайн-заявку и перевел деньги на свою карту.

Молодой человек признался в содеянном. Деньги он потратил в онлайн-казино, а также раздал долги.

Барнаульцу грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с банковского счета».

Ранее сообщили про мальчика, которого будут судить на Алтае за кражу денег с бабушкиной банковской карты.

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