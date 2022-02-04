В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам 6 млн рублей, побывав в трех разных банках

С жалобой в полицию обратилась 60-летняя жительница Барнаула.

«Сообщила, что на ее мобильный телефон поступили звонки от неизвестного, представившегося сотрудником банка», — рассказали в ведомстве.

Мужчина убедил пенсионерку, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия и для спасения денег их необходимо перевести на другой счет.

«Неизвестный назвал заявительнице данные, по которым надо перечислить средства. В итоге пенсионерка, побывав в трех различных отделениях банков, перевела злоумышленникам более 6 млн рублей», — отметили в МВД.

В полиции возбудили уголовное дело и в очередной раз попросили жителей края не разговаривать с позвонившими сотрудниками банка и все вопросы решать путем личного визита в учреждение, либо перезвонить на горячую линию банка.

Также подчеркнули, что нет никаких специальных безопасных счетов: все счета изначально безопасные до тех пор, пока сами не будете проводить с ними операции под диктовку неизвестных лиц.

Ранее жительница Барнаула 26 раз перевела мошенникам по 15 тысяч рублей, а потом все поняла.