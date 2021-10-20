Барнаулец ответит за вечеринку с бассейном, в котором захлебнулся пьяный гость

В Алтайском крае молодой организатор вечеринки в кафе предстанет перед судом за смерть посетителя, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел несколько месяцев назад в одном из развлекательных заведений Барнаула.

«20-летний обвиняемый организовал танцевальную вечеринку. Посетителям в ходе проведения мероприятия предоставлялась возможность плавания в открытом бассейне, расположенном на территории кафе», — рассказали в ведомстве.

При этом, как выяснило следствие, организатор нарушил нормативные требования — не пригласил спасателей и медиков.

Во время вечеринки пьяный гость решил искупаться в бассейне и захлебнулся — некоторое время находился под водой без сознания.

Мужчину госпитализировали, однако через несколько месяцев он скончался, не приходя в сознание.

Барнаулец своей вины не признал, уголовное дело направили в суд. Парню грозит до 6 лет лишения свободы за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть».

Ранее двое россиян скинули друга в бассейн, чтобы отрезвить, но в итоге утопили товарища.