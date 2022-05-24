Барнаульская кофейня выразила протест против дополнительно выделенных полос

Владельцы кофейня «Йель», которая находится в Барнауле рядом с остановкой «Медуниверситет», составили петицию против выделенных полос, которые лишили заведение парковки.

Об этом кофейня заявила в своих соцсетях, пишет «Амик».

«Сегодня мы хотим попросить поучаствовать в решении этой ситуации Вас, наших постоянных гостей! В кофейне на Ленина мы оставили петицию, где просим убрать знак „остановка запрещена“ и сделать новую разметку, либо расширить парковочный карман. Мы будем очень признательны, если Вы захотите поддержать нас, подписав ее», — заявили владельцы кофейни.

Предприниматели в свою очередь напомнили, что они «ежемесячно и ежедневно» выполняли свои обязательства перед «нашими гостями, работниками, поставщиками, городом, государством».

В частности, они восстановили исторический фасад здания и посадили деревья, а также установили подъёмник для людей с ограниченными возможностями.

«Поэтому ожидаем, что и администрация города примет другое решение, исходя из ответственности перед своими налогоплательщиками, одними из которых являются и наши заведения», — отмечается в публикации.

Если петиция не поможет, то кофейня намерена бороться, обращаясь во все возможные инстанции.

Напомним, дополнительные полосы выделили в городе из-за ремонта моста на Новом рынке.