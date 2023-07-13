13 июля
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Жизнь

Барнаульские службы поделились, как спасают город в 40-градусную жару

Городские службы Барнаула применяют профилактические меры из-за аномальной жары, которая установилась в регионе на этой неделе, сообщают в мэрии.

Жара в Барнауле.
Жара в Барнауле.
barnaul.org

Так, на улично-дорожной сети города усилили полив асфальта. 13 июля коммунальщики охладили дороги по всему городу.

Это предотвращает размягчение и повреждение покрытия под колесами транспорта. Кроме того, в асфальт покрытие нагревается, а после тепло от него возвращается в воздух. Полив помогает этого избежать.

Также специалисты следят за поливом деревьев и кустарников во всех районах города. Вместе с тем автоматическая система полива работает на пл. Октября, на пр. Ленина от ул. Молодежной до ул. Партизанской, в Нагорной парке, в сквере Медиков и на ул. Чкалова.

Жара в Барнауле.
Жара в Барнауле.
Михаил Хаустов

Чтобы обеспечить население пригорода холодной водой в период аномально высоких температур, барнаульский водоканал увеличил мощность на артезианских водозаборах. Специалисты также обследуют сети для определения проблем с водоснабжением.

На водных объектах города ежедневно проходят рейды, регулярно осматривают несанкционированные места купания. Отдыхающим в несанкционированных местах напоминают о бассейнах и официальных пляжах, где можно отдохнуть абсолютно безопасно.

Ранее о признаках теплового удара и как уберечь себя в аномальную жару рассказали в алтайском Минздраве.

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