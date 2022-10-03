4 октября
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Жизнь

Барнаульский бизнесмен купил федеральную землю под жилой дом возле Нового рынка

Барнаульский бизнесмен выкупил федеральную землю под жилой дом на мосту возле моста на Новом рынке, сообщает «Толк».

Барнаул, пр. Ленина, 131-2.
Барнаул, пр. Ленина, 131-2.
"Дом.РФ"

Площадь участка, проданного на аукционе, составляет 1,5 тыс. кв. м. Он находится на пр. Ленина, 131−2 и стоит 7,5 млн рублей.

Землю с заброшенной «двухэтажкой» выставили на торги в июне. Тогда объект был в федеральной собственности.

Продавцом и агентом выступил «Дом.РФ».

«Из протокола аукциона следует, что заявился только один участник. Его и признали победителем без торгов», — уточняет издание.

Из единого госреестра недвижимости следует, что участок предназначается для административно-жилого здания.

Сейчас там находится двухэтажный дом 1951 года, подлежащий сносу.

Кстати, в краевой столице хотят возвести новый развлекательный комплекс.

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