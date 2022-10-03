Барнаульский бизнесмен купил федеральную землю под жилой дом возле Нового рынка

Площадь участка, проданного на аукционе, составляет 1,5 тыс. кв. м. Он находится на пр. Ленина, 131−2 и стоит 7,5 млн рублей.
Землю с заброшенной «двухэтажкой» выставили на торги в июне. Тогда объект был в федеральной собственности.
Продавцом и агентом выступил «Дом.РФ».
«Из протокола аукциона следует, что заявился только один участник. Его и признали победителем без торгов», — уточняет издание.
Из единого госреестра недвижимости следует, что участок предназначается для административно-жилого здания.
Сейчас там находится двухэтажный дом 1951 года, подлежащий сносу.
Кстати, в краевой столице хотят возвести новый развлекательный комплекс.