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Жизнь

Барнаульский Эрмитаж: 5 причин сходить в Художественный музей

6 марта 1959 года состоялось открытие Государственного художественного музея Алтайского края. К этой знаменательной дате altapress.ru подготовил 5 фактов о Художественном музее, которые вы скорее всего не знали.

Краевой художественный музей.
Краевой художественный музей.
Анна Зайкова.

1. Художественный музей нередко называют «Барнаульским Эрмитажем», так как хранящаяся там коллекция обширна и уникальна.

2. Начало музейному фонду положили произведения искусства из частных коллекций, из Краеведческого, а также из Русского и Исторического музеев и Третьяковской галереи.

3. Коллекция музея представлена в семи разделах: православное искусство, русское искусство XVIII — начала XX века, отечественное искусство XX-XXI века, первые художники Алтая (первая половина XX века), искусство Алтая (вторая половина XX-XXI века), народное искусство, искусство Монголии XX-XXI века

4. С 2003 года музей организует фестиваль «Молодежная палитра».

5. Фонд музея богат работами художников Барнаула XIX — начала XX веков: Авилова, Кончаловского, Осьмеркина.

Здание музея на улице Горького.
Здание музея на улице Горького.
ru.wikipedia.org.

Сейчас в здании Художественного музея проводится масштабная реконструкция. Временно музей занимает исторический особняк по адресу ул. Максима Горького, 16. Реконструкцию планируют завершить в 2021 году.

Анна Карпова

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