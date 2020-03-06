Барнаульский Эрмитаж: 5 причин сходить в Художественный музей

1. Художественный музей нередко называют «Барнаульским Эрмитажем», так как хранящаяся там коллекция обширна и уникальна.
2. Начало музейному фонду положили произведения искусства из частных коллекций, из Краеведческого, а также из Русского и Исторического музеев и Третьяковской галереи.
3. Коллекция музея представлена в семи разделах: православное искусство, русское искусство XVIII — начала XX века, отечественное искусство XX-XXI века, первые художники Алтая (первая половина XX века), искусство Алтая (вторая половина XX-XXI века), народное искусство, искусство Монголии XX-XXI века
4. С 2003 года музей организует фестиваль «Молодежная палитра».
5. Фонд музея богат работами художников Барнаула XIX — начала XX веков: Авилова, Кончаловского, Осьмеркина.
Сейчас в здании Художественного музея проводится масштабная реконструкция. Временно музей занимает исторический особняк по адресу ул. Максима Горького, 16. Реконструкцию планируют завершить в 2021 году.
Анна Карпова