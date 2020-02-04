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Жизнь

Барнаульский парк «Изумрудный» сделали безопаснее

По основным аллеям парка «Изумрудный» в Барнауле установили 11 камер видеонаблюдения, сообщает ГТРК «Алтай». Скоро там появится и круглосуточная охрана.

Парк "Изумрудный". 2018 год.
Парк "Изумрудный". 2018 год.
Анна Зайкова

Камер на всю огромную площадь (18 га) не хватает, поэтому в перспективе планируется закупить еще. Оборудование приобретают на средства краевого бюджета, рассказал глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

Также в планах организация круглосуточной охраны парка. По словам Вакаева, для обеспечения безопасности необходима новая система освещения.

Установить фонари планируют летом.

Как ранее писал altapress.ru, «Изумрудный» парк будут благоустраивать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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