Барнаульский парк «Изумрудный» сделали безопаснее

По основным аллеям парка «Изумрудный» в Барнауле установили 11 камер видеонаблюдения, сообщает ГТРК «Алтай». Скоро там появится и круглосуточная охрана.

Камер на всю огромную площадь (18 га) не хватает, поэтому в перспективе планируется закупить еще. Оборудование приобретают на средства краевого бюджета, рассказал глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

Также в планах организация круглосуточной охраны парка. По словам Вакаева, для обеспечения безопасности необходима новая система освещения.

Установить фонари планируют летом.

Как ранее писал altapress.ru, «Изумрудный» парк будут благоустраивать в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».