Барнаульский планетарий ждет масштабная реконструкция

По проекту внутри помещения появится музей космонавтики. Там будут проводиться выставки. Также сделают помещение для проведения тематических кружков для школьников.
На данный момент ведется разработка проекта внешний вида и территории планетария. Он будет представлен архитектурному сообществу в ближайшее время.
"Планетарий пользуется популярностью. Там активно проводят праздники и тематические мероприятия. Поэтому в будущем необходимо привести в порядок прилегающую территорию рядом с бывшим кинотеатром "Родина" - отметил Вячеслав Франк.
В бывший кинотеатр планетарий переехал в феврале 2022 года. В одном из залов сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Зал рассчитан на 45 человек.
Улучшили звуковую систему основного зала. Теперь она поддерживает цифровые программы, а также проекцию звёздного неба. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 млн рублей, сообщает АМИТЕЛ.
Сейчас каждую неделю на астроплощадке планетария бесплатно проходят вечера тротуарной астрономии и уличные наблюдения за Солнцем.